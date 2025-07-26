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مقتل ستة أشخاص عند اقتحام مسلحين محكمة في إيران

أخبار دولية
2025-07-26 | 10:56
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مقتل ستة أشخاص عند اقتحام مسلحين محكمة في إيران
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مقتل ستة أشخاص عند اقتحام مسلحين محكمة في إيران

قتل ستة أشخاص على الأقل حين اقتحم مسلحون السبت مبنى محكمة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، على ما أفادت السلطة القضائية.
     
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية نقلا عن رئيس القضاء في المحافظة علي موحدي راد أن الهجوم الذي وقع في مدينة زاهدان أسفر كذلك عن إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا  معظمهم مدنيون.
     
وذكر الموقع  أن عدد القتلى جراء "الهجوم الإرهابي" ارتفع إلى ستة على الأقل.
     
وقال موحدي راد أن المهاجمين الثلاثة كانوا يرتدون سترات متفجرة وحاولوا اقتحام المبنى مدعين أنهم زوار.
     
وأضاف أن المسلحين الثلاثة "قتلوا بحسب ما أعلنت  قوات مقر قدس التابعة للحرس الثوري الإيراني".

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