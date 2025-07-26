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رياح قوية تؤجج حرائق مشتعلة في اليونان
أخبار دولية
2025-07-26 | 14:36
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رياح قوية تؤجج حرائق مشتعلة في اليونان
تكافح اليونان السبت العديد من الحرائق، خصوصا بالقرب من أثينا، في خضم موجة قيظ مستمرة منذ ستة أيام تلامس فيها الحرارة 46 درجة مئوية.
وتعد دروسوبيغي واحدة من بؤر الحرائق الأكثر خطورة في شمال lمنطقة أتيكا، على بعد نحو 30 دقيقة من وسط أثينا، وفق جهاز الإطفاء.
وجّهت السلطات للسكان رسائل على هواتفهم المحمولة بوجوب الإخلاء.
واحترق منزل في المنطقة، وفق القناة التلفزيونية الرسمية، في حين يعقّد هبوب رياح بقوة 5 و6 درجات على مقياس بوفورت محاولات السيطرة على النيران.
في المجموع، يعمل 102 من عناصر الإطفاء وثلاث فرق راجلة و36 مركبة وطائرتان وثلاث مروحيات على مكافحة النيران في هذه المنطقة، وفقا لوكالة أنباء أثينا.
أخبار دولية
حرائق
مشتعلة
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