الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رياح قوية تؤجج حرائق مشتعلة في اليونان

أخبار دولية
2025-07-26 | 14:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رياح قوية تؤجج حرائق مشتعلة في اليونان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رياح قوية تؤجج حرائق مشتعلة في اليونان

تكافح اليونان السبت العديد من الحرائق، خصوصا بالقرب من أثينا، في خضم موجة قيظ مستمرة منذ ستة أيام تلامس فيها الحرارة 46 درجة مئوية.
     
وتعد دروسوبيغي واحدة من بؤر الحرائق الأكثر خطورة في شمال lمنطقة أتيكا، على بعد نحو 30 دقيقة من وسط أثينا، وفق جهاز الإطفاء.
     
وجّهت السلطات للسكان رسائل على هواتفهم المحمولة بوجوب الإخلاء.
     
واحترق منزل في المنطقة، وفق القناة التلفزيونية الرسمية، في حين يعقّد هبوب رياح بقوة 5 و6 درجات على مقياس بوفورت محاولات السيطرة على النيران.
     
في المجموع، يعمل 102 من عناصر الإطفاء وثلاث فرق راجلة و36 مركبة وطائرتان وثلاث مروحيات على مكافحة النيران في هذه المنطقة، وفقا لوكالة أنباء أثينا.

أخبار دولية

حرائق

مشتعلة

اليونان

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: إطلاق مقذوف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
في تايوان... تصويت لعزل 24 نائبا معارضا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-30

الرياح القوية في عكار تسببت باقتلاع الاشجار وتطاير الواح الطاقة الشمسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-14

نيرانُ الحربِ لا تزالُ مشتعلةً بين إسرائيل وإيران في اليوم الثاني

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-23

مستشفى العودة بغزة: النيران لا تزال مشتعلة في مستودع الأدوية بعد قصف إسرائيل للمستشفى

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-28

يعقوبيان للـLBCI: المطلوب تسليم السلاح والنظر الى مصلحة لبنان وأنا مع الحياد لان فيه مصلحة اللبنانيين ويحمي البلد المتواجد وسط منطقة مشتعلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:50

اللقاء السوري الاسرائيلي في باريس تمحور حول "احتواء التصعيد" وماكرون اتصل بالشرع ودعاه لحوار هادى داخليا

LBCI
أخبار دولية
13:21

الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية

LBCI
أخبار دولية
11:58

استشهاد 25 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
11:34

ماكرون يشدد على ضرورة تجنب تكرار العنف في سوريا بعد مكالمة مع الشرع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:23

الدفاع المدني يوضح ملابسات حريق طرابلس ويؤكد جهوزيته التامة

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-02

وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد لـ جدل: خلال زيارة واشنطن كنا موحدين كوفد وأعدنا الثقة وقمنا كحكومة بإصلاحات عدة خلال 70 يومًا أولها موازنة 2025

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-12

احتجز احدى الفتيات بعد استدراجها من بيروت منتحلا صفة أمنية... وهذا ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
11:05

ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فل زياد... بلا ولا شي

LBCI
أخبار دولية
13:21

الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025

LBCI
أخبار لبنان
13:17

في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:16

مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:12

جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:16

وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني

LBCI
فنّ
07:52

كارمن لبّس ناعيةً زياد الرحباني: "حاسة كل شي راح حاسة فضي لبنان"

LBCI
صحف اليوم
00:28

في عاليه... تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
04:30

لبنان يودّع الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني

LBCI
أخبار لبنان
05:51

بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر

LBCI
أخبار لبنان
06:41

في أحد المنتجعات في المنية... وفاة طفل غرقا

LBCI
أخبار لبنان
12:21

زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي

LBCI
أمن وقضاء
05:34

سرق سيارة من الطريق الجديدة... وأوقف بعد ساعات!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More