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اللقاء السوري الاسرائيلي في باريس تمحور حول "احتواء التصعيد" وماكرون اتصل بالشرع ودعاه لحوار هادى داخليا

أخبار دولية
2025-07-26 | 15:50
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اللقاء السوري الاسرائيلي في باريس تمحور حول &quot;احتواء التصعيد&quot; وماكرون اتصل بالشرع ودعاه لحوار هادى داخليا
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اللقاء السوري الاسرائيلي في باريس تمحور حول "احتواء التصعيد" وماكرون اتصل بالشرع ودعاه لحوار هادى داخليا

 أعلن مصدر ديبلوماسي سوري أن اللقاء الذي جمع في باريس وفدين سوريا وإسرائيليا بوساطة أميركية تطرّق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية فضّ الاشتباك و"احتواء التصعيد"، بدون أن يسفر عن "اتفاقات نهائية"، مشيرا إلى لقاءات أخرى ستعقد مستقبلا، وفق ما نقل التلفزيون السوري الرسمي.


وكان مصدر ديبلوماسي في دمشق أفاد وكالة "فرنس برس" الخميس بأن اجتماعا غير مسبوق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر، بينما أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك في منشور على إكس أنه التقى بالسوريين والاسرائيليين في باريس.


ونقلت القناة السورية الرسمية عن المصدر الديبلوماسي قوله إن "الحوار الذي جمع وفدا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة مع الجانب الإسرائيلي جرى بوساطة أميركية وتمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري". 

وتابع:أن "اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد المستمر منذ أوائل كانون الأول".


وقال:" إن الحوار تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك" لعام 1974، "بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرا".


وبحسب المصدر الديبلوماسي الذي نقلت عنه القناة الرسمية السورية، فقد شدّد الوفد السوري خلال اللقاء في باريس على أن "وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة".


وتمّ الاتفاق في ختام اللقاء على "عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب"، وفقا للمصدر نفسه.

 

واليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس"، أنّه أجرى اتصالا بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أشار خلاله إلى أنّ وقف إطلاق النار في جنوب سوريا يشكّل "مؤشرا إيجابيا".

 

وشدد على أنّ "أعمال العنف الأخيرة في سوريا تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية"، مؤكدا أنّه "يجب حماية المدنيين".

ودعا إلى "حوار هادئ" محليا من أجل "إتاحة تحقيق هدف توحيد سوريا في كنف احترام حقوق جميع مواطنيها".

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