إسرائيل تقول إنه سيتم استئناف عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي السبت ان عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة ستستأنف خلال الليل وإنه سيعمل على إنشاء ممرات إنسانية لضمان النقل الآمن لقوافل الأمم المتحدة المحملة بالطعام والأدوية.



وأورد الجيش في بيان أن عمليات الإسقاط التي تنفذها دول أجنبية ستستأنف ليل السبت "كجزء من الجهود الجارية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيل دخولها"، مضيفا أن عمليات الإسقاط الأولى ستشمل سبع حمولات تحتوي على الدقيق والسكر وأغذية معلبة وفرتها منظمات دولية.





