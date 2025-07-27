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إصابة 11 شخصا على الأقل في حادث طعن داخل أحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
2025-07-27 | 00:00
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إصابة 11 شخصا على الأقل في حادث طعن داخل أحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن الأميركية
أصيب 11 شخصا على الأقل في حادث طعن داخل متجر وولمارت بولاية ميشيغن الأميركية السبت، حيث أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.
وأعلن مايكل شيا قائد شرطة مقاطعة غراند ترافيرس في مؤتمر صحافي، أن المشتبه به رجل يبلغ 42 عاما وهو قيد الاحتجاز.
أضاف شيا عن الهجوم الذي وقع في مدينة ترافيرس بولاية ميشيغن "بناء على المعلومات المتوافرة لدينا في هذا الوقت، يبدو أن هذه الأفعال كانت عشوائية".
وتابع أن "الضحايا لم يتم تحديد هويتهم مسبقا"، مشيرا إلى أن المشتبه به، وهو من سكان ميشيغن، تصرف على ما يبدو بمفرده واستخدم "سكينا قابلا للطي".
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