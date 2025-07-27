الجيش الإسرائيلي يعلن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في غزة



أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في قطاع غزة، لأغراض إنسانية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر تطبيق "تلغرام"، "سيبدأ اعتبارا من اليوم (الأحد) تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (17،00 بتوقيت غرينتش)"، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش "وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر".

