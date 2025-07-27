دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية

دخلت ثلاث مسيّرات مساء السبت إلى موقع محطة نووية يابانية على ما ذكرت وكالة الذرة اليابانية مشيرة إلى عدم تسجيل أي خلل إثر ذلك.



ورصدت المسيّرات من جانب الشركة المشغلة للمحطة الواقعة في غينكاي في جنوب غرب البلاد على ما قال المصدر نفسه.



ويحظر تحليق المسيّرات بالقرب من المحطات النووية أو فوقها في اليابان.

