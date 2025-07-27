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وصول سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين إلى إسرائيل بعد اعتراضها

أخبار دولية
2025-07-27 | 05:38
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وصول سفينة &quot;حنظلة&quot; التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين إلى إسرائيل بعد اعتراضها
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وصول سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين إلى إسرائيل بعد اعتراضها

وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين الأحد لإسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي وفقا لما أفاد مراسل وكالة فرانس برس من ميناء إسدود. 
     
وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" المعارضة لقوانين الهجرة. 
     
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" لفرانس برس إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة. 

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