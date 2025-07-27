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الكرملين يعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية "لأسباب امنية"

أخبار دولية
2025-07-27 | 05:41
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الكرملين يعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية &quot;لأسباب امنية&quot;
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الكرملين يعلن إلغاء عرض كبير للبحرية الروسية "لأسباب امنية"

أعلنت روسيا التي تحتفل الأحد بيوم الأسطول الروسي، إلغاء عرض كبير للبحرية كان من المقرّر إقامته لهذه المناسبة، مشيرة إلى "أسباب أمنية"، وفقا لكرملين.
     
ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنّ "الأمر يتعلّق بالوضع العام، والأسباب الأمنية لها أهمية  قصوى"، مشيرا إلى إلغاء العرض الذي يقام منذ العام 2017 في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) بمشاركة سفن وغواصات لإظهار قوة البحرية الروسية.
     

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