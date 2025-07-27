الأردن والإمارات يسقطان مساعدات جوية على غزة

أفاد مصدر رسمي أردني لرويترز بأن الأردن والإمارات أسقطا اليوم الأحد ما مجموعه 25 طنًا من المساعدات على قطاع غزة في أول عملية إنزال جوي لهما منذ أشهر.



وأشار المسؤول إلى أن الإنزال الجوي ليس بديلًا عن تسليم المساعدات برًا.