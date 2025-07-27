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وزير التجارة الأميركي: ترامب معجب جدًا بتطبيق تيك توك لكن يجب أن تكون ملكيته أميركية
أخبار دولية
2025-07-27 | 10:30
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وزير التجارة الأميركي: ترامب معجب جدًا بتطبيق تيك توك لكن يجب أن تكون ملكيته أميركية
أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب معجب بتطبيق تيك توك لكن منصة المقاطع المصورة القصيرة، المملوكة لصينيين ويستخدمها نحو 170 مليون أميركي، يجب أن تنتقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة.
وقال لوتنيك في مقابلة مع فوكس نيوز: "الرئيس معجب جدًا بتطبيق تيك توك، وهو ما قاله مرارًا، لأنه كما تعلمون وسيلة جيدة للتواصل مع الشبان".
وأضاف: "لكن دعونا نواجه الأمر. لا يمكن أن يكون لدى الصينيين تطبيق على هواتف 100 مليون أميركي. هذا ليس مقبولًا. لذا يجب أن ينتقل إلى ملكية أميركية... وتكنولوجيا أميركية وخوارزميات أميركية.. أعلم أن موقف الرئيس سيكون إيجابيًا تجاه تيك توك إذا صار التطبيق أميركيًا".
أخبار دولية
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