ترامب: لا مجاعة في غزة بل سوء تغذية ناتج عن سرقة حماس للمساعدات

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقاده أن لا مجاعة في غزة بل سوء تغذية ناتج عن سرقة حماس للمساعدات.



وجاء كلام ترامب خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا لإبرام اتفاق تجاري مع أوروبا، والذي من المحتمل أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.