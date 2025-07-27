ترامب: على إسرائيل "إتخاذ قرار" بشأن الخطوات التالية في غزة

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة، موضحًا أنه لا يعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وأكد ترامب أهمية إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، مشيرًا إلى أنهم أظهروا فجأة موقفًا "متشددًا" تجاه هذه القضية.وقال ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منتجع الغولف الذي يملكه في ترنبيري في اسكتلندا: "لا يريدون إعادتهم، ولذلك سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار".