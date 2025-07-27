ترامب: أميركا على وشك التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد أن إدارته تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.وقال لصحفيين في بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. لقد توصلنا نوعًا ما إلى اتفاق معهم ولكننا سنرى كيف سيسير الأمر".