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هدنة إنسانية يومية في غزة... وصفقة الأسرى ما زالت أمام تعقيدات وعقبات عديدة
أخبار دولية
2025-07-27 | 13:37
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هدنة إنسانية يومية في غزة... وصفقة الأسرى ما زالت أمام تعقيدات وعقبات عديدة
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هدنة إنسانية يومية في غزة... وصفقة الأسرى ما زالت أمام تعقيدات وعقبات عديدة
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