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وسائل إعلام: مقتل عدة أشخاص في حادث قطار بألمانيا
أخبار دولية
2025-07-27 | 15:41
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وسائل إعلام: مقتل عدة أشخاص في حادث قطار بألمانيا
نقلت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر أمنية قولها إن عدة أشخاص لقوا حتفهم عندما خرج قطار ركاب عن مساره في جنوب غرب ألمانيا اليوم الأحد.
وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة شتوتغارت إن هناك عدة إصابات بين نحو 100 راكب كانوا على متن القطار، مؤكدًا أن عربتين على الأقل خرجتا عن مسارهما بالقرب من إحدى البلدات.
وكان القطار في رحلة تمتد لمسافة 90 كيلومترًا بين مدينتي زيغمارينغن وأولم.
وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.إيه) عربات في حالة شبه سليمة لكنها كانت منقلبة على جانبها بعد أن اصطدمت ببعضها بعضًا.
أخبار دولية
إعلام:
أشخاص
بألمانيا
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