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أميركا والإتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
أخبار دولية
2025-07-27 | 16:01
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أميركا والإتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، تفرض بموجبه رسومًا جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربًا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيًا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس.
وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماع استمر ساعة مع فون دير لاين: "أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق".
وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة تطبق "على جميع القطاعات".
وأضافت: "لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار".
ويشمل الاتفاق أيضًا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادًا عسكريًا أميركيًا بمبالغ كبيرة.
ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 بالمئة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30 بالمئة التي هدد بها ترامب.
وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي.
وقال ترامب: "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسومًا مباشرة 15 بالمئة". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15 بالمئة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 بالمئة سارية عليهما".
وفي إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترامب حتى الآن من إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يومًا".
ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلًا إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة.
ولدى وصوله إلى اسكتلندا، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، وأضاف، في أثناء لقائه بفون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلمًا شديدًا".
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