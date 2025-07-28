حكومة اليابان: إتفاقات التجارة مع أميركا تقلل من حالة عدم اليقين

رأى كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين أن اتفاقيات التجارة التي أبرمت اخيراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، تقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية.وأشار هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، إلى أن تراجع حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطًا سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية.