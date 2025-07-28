فاينانشال تايمز: ترامب يجمد القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين نقلًا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة جمدت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين.وتهدف هذه الخطوة وفقًا لما ذكرته الصحيفة إلى تجنب تعقيد المحادثات التجارية مع بكين ومساعدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ هذا العام.