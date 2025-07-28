الوزير الفرنسيّ المنتدب للشؤون الأوروبية: الاتفاق مع الولايات المتحدة يوفّر استقرارًا موقتًا لكنه غير متوازن

أكّد الوزير الفرنسيّ المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد أنّ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة في شأن الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، يوفّر "استقرارًا موقتًا"، لكنه "غير متوازن".



وحذّر عبر اكس من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا".



ورحّب حداد بأنّ الاتفاق يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسيّ (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبيّ حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحيّ".



واعتبر أنّ رغم ذلك، ليس الوضع مرضيًا ولا يمكن أن يكون مستدامًا، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصاديّ والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية".



وكتب: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعًا وإلا قد نُمحى" كليًا.



ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبيّ شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافيّ في الولايات المتحدة.