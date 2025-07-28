رئيس الوزراء الكمبوديّ: الغرض من المحادثات هو التوصل لوقف فوريّ لإطلاق النار في الصراع مع تايلاند

أوضح رئيس الوزراء الكمبوديّ هون مانيت أنّ الغرض من المحادثات التي ستجري في ماليزيا هو التوصل لوقف فوريّ لإطلاق النار في الصراع مع تايلاند.



جاء ذلك مع امتداد القتال على الحدود المتنازع عليها بين البلدين لليوم الخامس على التوالي.



ومن المتوقع أن يشارك زعيما البلدين في المحادثات التي تستضيفها ماليزيا بعد ظهر اليوم، بحضور مسؤولين أميركيين للمساعدة

في جهود السلام.