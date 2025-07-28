بقائي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري زيارة لإيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة لإيران في غضون أسبوعين.



ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة بأنّ طِهران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.



وأوضح بقائي أنّه سيتم تقديم دليل إرشاديّ في شأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على قانون برلمانيّ

صدر في الآونة الأخيرة يفرض قيودًا على هذا التعاون.