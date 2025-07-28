رئيس وزراء ماليزيا: وقف لإطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الاثنين أن قادة تايلاند وكمبوديا اتفقوا على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء الاشتباكات على الحدود بينهما، وذلك بعد محادثات بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.