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تركيا تكافح 4 حرائق ضخمة

أخبار دولية
2025-07-28 | 08:08
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تركيا تكافح 4 حرائق ضخمة
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تركيا تكافح 4 حرائق ضخمة

لا تزال تركيا تكافح أربعة حرائق ضخمة، من بينها الحريق في بورصة، رابع أكبر المدن التركية والمركز الصناعي في شمال غرب البلاد، حسبما أعلن وزير الزراعة والغابات التركي.
     
وإلى بورصة حيث اندلع الحريق مساء السبت، طالت النيران أيضا بحسب الوزير إبراهيم يوماكلي منطقة كارابوك (شمال)، أكبر منطقة حرجية في تركيا وتضم خصوصا مدينة صفران بولو السياحية الصغيرة، ومنطقة كهرمان مرعش (جنوب).
     
وقال الوزير: "تمت السيطرة على خمس بؤر حرائق في أربع محافظات"، مشيرا إلى أن عناصر الإطفاء يواجهون صعوبات بسبب الرياح القوية التي تؤجج النيران، من دون أن يحدد حجم المناطق المتضررة.
     
ولفت الى أنه "نظرا لحجم الحرائق وشدّتها، فإن قدرة الدولة على الاستجابة سريعا في مثل هذه الكوارث تكون أحيانا محدودة". وقال: "عندما تهب الرياح لا يمكن للطائرات التحليق ويستغرق الأمر ساعات بل حتى أياما للسيطرة على الحريق".
     
وكان الوزير أكد الأحد أنه تم نشر أكثر من 850 مركبة وست طائرات وأربع مروحيات في منطقة بورصة وحدها، حيث تتوقع الارصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية الإثنين.
     
وتشهد تركيا موجة حر شديدة بلغت ذروتها الأسبوع الماضي مع تجاوز درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، كما سجلت الجمعة حرارة قياسية بلغت 50,5 درجة مئوية في أقصى جنوب شرق البلاد في سيلوبي بالقرب من الحدود السورية والعراقية، حسبما أعلنت السلطات.
     
وأجلي سكان 19 قرية في منطقة صفران بولو، وأكثر من 3500 شخص في محيط بورصة.
     
وأفادت سلطات بورصة بوفاة رجل إطفاء بنوبة قلبية خلال عمله على إخماد النيران مساء السبت، ومقتل ثلاثة أشخاص الأحد في حادث اصطدام مع شاحنة صهريج استُخدمت لإخماد أحد الحريقين. 
     
وقضى عشرة عمال غابات ومنقذون متطوعون الأربعاء أثناء مكافحتهم حريق غابات عنيف في محافظة إسكيشهير.
     
 

أخبار دولية

تركيا

حرائق

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