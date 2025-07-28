منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية الى التحقيق في حالات خطف علويات

أعلنت منظمة العفو الدولية تلقيها "تقارير موثوقة" عن خطف واحتجاز 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية خلال الأشهر الأخيرة، داعية السلطات إلى التحقيق في تلك الحوادث ومحاسبة الجناة.



وشهد الساحل السوري في آذار أعمال عنف على خلفية طائفية، أودت خلال ثلاثة أيام بحياة نحو 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وتمكنت لجنة تحقيق وطنية شكلتها السلطات من توثيق اسماء 1426 منهم، مشيرة الى "انتهاكات جسيمة" شهدها الساحل السوري.



لكن المتحدث باسمها ياسر الفرحان قال الأسبوع الماضي إن اللجنة "لم تتبلغ بأي بلاغ عن حالة خطف فتاة" في الساحل.



وأفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها بأنها تمكنت من توثيق ثماني حالات من إجمالي 36 حالة خطف واحتجاز، طالت نساء وفتيات علويات منذ شباط في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص وحماة (وسط).



وأوضحت المنظمة أن العائلات الثماني أبلغت السلطات، لكن في معظم الحالات "فشلت أجهزة الشرطة والأمن في التحقيق بفاعلية". وفي حالتين، ألقت تلك الأجهزة باللوم على العائلة نفسها.



وعادت ضحيتان من إجمالي ثماني الى عائلتيهما، وفق المنظمة.



وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنياس كالامار: "لقد هزّت موجة الخطف الطائفة العلوية، التي سبق وعانت من مجازر سابقة"، مضيفة: "تخشى النساء والفتيات مغادرة المنزل أو السير بمفردهن".



ودعت السلطات السورية الى "تكثيف جهودها بشكل عاجل لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحقيق فورا وبصورة شاملة ونزيهة في حالات خطف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة الجناة".



