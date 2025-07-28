قافلة مساعدات جديدة تدخل السويداء وسط تحذير من تفاقم الوضع الإنساني

دخلت قافلة مساعدات جديدة إلى محافظة السويداء في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن المنطقة تعاني من وضع إنساني صعب وشح في المواد الرئيسية بعيد أعمال عنف دامية.



وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بوصول القافلة، وهي الثالثة من نوعها، إلى المحافظة، وبثّ صورا لعبور الشاحنات التي تحمل شعار الهلال الأحمر السوري إلى المحافظة.



وتتألف القافلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، من "27 شاحنة تحوي 200 طن من الدقيق، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، وموادا طبية وغذائية متنوعة"، وذلك بتعاون بين المنظمات الدولية والحكومة السورية والمجتمع المحلي.



