ستارمر وترامب اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

اتفق رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأشار ستارمر ، خلال لقائه ترامب في اسكتلندا، إلى أنّهما ناقشا خطة تتعلق بما سيحدث بعد تسليم المساعدات.

وقال إنه لا ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن تؤدي أيّ دور في أي حكومة مستقبلية لدولة فلسطينية.