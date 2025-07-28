ترامب يعلن أنه سيمهل بوتين "10 أيام إلى 20 يوما" لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيمهل نظيره الروسي فلاديمير بوتين نحو "10 أيام أو 20 يوما" لإنهاء حرب أوكرانيا، مقلّصا مهلة سابقة مدّتها 50 يوما.



وقال للصحافيين في تورنبري في إسكتلندا حيث يجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأحدد مهلة نهائية جديدة تبلغ نحو 10 أيام أو 20 يوما اعتبارا من اليوم. لا داعي للانتظار. لا نرى أي تقدّم يتحقق".