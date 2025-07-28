ترامب: من الصعب التعامل مع حماس وأدرس خططا مع نتنياهو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التعامل مع حركة حماس أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.ولفت ترامب، الى أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للغولف في اسكتلندا "سننشئ مراكز طعام"، دون أسوار أو حواجز لتسهيل الوصول.