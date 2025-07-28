ترامب: إيران ترسل "إشارات سيئة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ترسل "إشارات سيئة"، وأن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور.



وقال ترامب بجوار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اسكتلندا: "أرسلوا إشارات سيئة جدا ومزعجة جدا. وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك... قضينا على قدراتهم النووية، يمكنهم استئناف البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".