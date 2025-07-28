غوتيريش: ضم إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ضم إسرائيل الضفة الغربية تدريجيا أمر غير قانوني، وأن التدمير الشامل لقطاع غزة لا يُطاق.



وقال غوتيريش في خلال مؤتمر عُقد في الأمم المتحدة عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين: "لنكن واضحين: ضم الضفة الغربية المحتلة تدريجيا غير قانوني ويجب أن يتوقف. والتدمير الشامل لقطاع غزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف".



وأضاف: "الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض حل الدولتين إلى الأبد غير مقبولة ويجب أن تتوقف".