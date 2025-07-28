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إسبانيا ستلقي 12 طنا من المساعدات فوق قطاع غزة

أخبار دولية
2025-07-28 | 11:13
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إسبانيا ستلقي 12 طنا من المساعدات فوق قطاع غزة
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إسبانيا ستلقي 12 طنا من المساعدات فوق قطاع غزة

أعلنت إسبانيا أنها تعتزم إلقاء 12 طنا من المساعدات الغذائية جوا فوق غزة هذا الأسبوع، وسط تفاقم خطر المجاعة في القطاع المحاصر والمدمر بعد 21 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
          
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي ينتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حركة حماس، خلال مؤتمر صحافي أن عمليات إلقاء المساعدات ستتم الجمعة انطلاقا من الأردن بواسطة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.
     
وقال: "المجاعة في غزة عار على البشرية أجمع، ووقفها هو بالتالي واجب أخلاقي".
     
وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه المساعدات ستوزع في عملية مماثلة لما جرى في آذار 2024 حين سلمت إسبانيا 26 طنا من المواد الغذائية لغزة.

أخبار دولية

إسبانيا

المساعدات

غزة

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