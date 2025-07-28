الكرملين: لا نستبعد حصول اجتماع بين بوتين وترامب في الصين في أيلول

أعلن الكرملين أنه لا يستبعد حصول اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في الصين في أيلول، حيث من المقرر أن يزور بوتين الصين مطلع أيلول بذكرى مرور ثمانين عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية.



وأكد الرئيس الأميركي أنه قرر تقليص المهلة التي منحها لبوتين والمتعلقة بإنهاء الحرب الروسية الاوكرانية، كاشفا أن المهلة تتراوح بين الـ10 والعشرين يوماً.



وقال: "أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين، أشعر بخيبة أمل كبيرة حياله. لذا، سيتعيّن علينا النظر في الأمر وسأخفض مهلة الخمسين يوما التي منحته إياها إلى مدة أقصر".

