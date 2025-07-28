بوتين يؤكد في اتصال هاتفي مع نتنياهو ضرورة الحفاظ على "وحدة أراضي" سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة الحفاظ على "وحدة أراضي" سوريا.



وأفاد الكرملين في بيان بأن بوتين "شدد بشكل خاص على أهمية دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي".



كما أكد بوتين مجددا استعداد روسيا للمساعدة في التفاوض على حل للقضية النووية الإيرانية.