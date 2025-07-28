انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من باب حل الدولتين على طاولة الامم المتحدة

بعد تأجيل، حتمته الحرب الاسرائيلية الايرانية، انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي المستعر، من باب حل الدولتين، حضر اليوم على طاولة الامم المتحدة في مؤتمر رأسه كل من وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الفرنسي جو نويل بارو.