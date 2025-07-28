ميرتس يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية ستلحق "أضرارا كبيرة" بالاقتصاد الألماني

نبه المستشار فريدريش ميرتس من أن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الاوروبية كما تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستلحق "أضرارا كبيرة" بالاقتصاد الألماني، بعدما كان من أوائل المرحبين بالاتفاق التجاري.



وأضاف ميرتس أمام صحافيين" "لم يكن ممكنا ان نتوقع تحقيق المزيد" من الاتفاق، موضحا أن آثاره السلبية "لن تقتصر على ألمانيا وأوروبا فحسب، بل سنرى آثار هذه السياسة التجارية في أميركا أيضا".