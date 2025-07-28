بريطانيا والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن رئيس الوزراء اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة في غزة.



وقال المكتب في بيان صادر عقب لقاء ستارمر وترامب في اسكتلندا: "بدأ الزعيمان بمناقشة المشاهد المروعة في غزة، واتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة".



وأضاف البيان: "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبسرعة. وأعلنا التزامهما بالعمل معا لإنهاء البؤس والجوع، ومواصلة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين".



كما جدد الزعيمان دعوتهما الى وقف إطلاق نار فوري لتمهيد الطريق للسلام في المنطقة.