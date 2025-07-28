الحوثيون ينشرون لقطات مصورة لطاقم السفينة "ايترنيتي سي" التي تم إغراقها

نشر الحوثيون مقطعا مصورا لطاقم سفينة الشحن "ايترنيتي سي" التي هاجموها ثم أغرقوها في وقت سابق هذا الشهر، موضحين في بيان مرفق أنهم "انقذوا" 11 من أفراد الطاقم.



وأورد البيان أنه تم "إنقاذ 11 من طاقم السفينة في عرض البحر بينهم جريحان تم تقديم الرعاية الطبية لهما، فيما نقلت جثة واحدة عُثر عليها على متن السفينة قبل غرقها وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى".