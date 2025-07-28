إسرائيل: سعي أوروبا لتقييد مشاركتنا في برنامج هورايزون "غير مبررة"

اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن توصية مفوضين أوروبيين بتقييد مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة".



وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس: "ستعمل إسرائيل على ضمان عدم اعتماد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لهذه التوصية، ونأمل أن يحدث ذلك بالفعل".