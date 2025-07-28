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انتهاء اليوم الأول من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن في ستوكهولم

أخبار دولية
2025-07-28 | 14:44
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انتهاء اليوم الأول من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن في ستوكهولم
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انتهاء اليوم الأول من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن في ستوكهولم

اختتم اليوم الأول من المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية المتبادلة مساء الاثنين وستستأنف الثلاثاء، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية.
     
وقال المتحدث للصحافيين المتجمعين خارج مبنى روزنباد حيث استقبل رئيس الوزراء السويدي الوفدين، إن المحادثات انتهت قرابة الساعة 19,50 بالتوقيت المحلي (17,50 بتوقيت غرينتش).

أخبار دولية

المفاوضات التجارية

بكين

واشنطن

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