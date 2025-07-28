الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة على خلفية حرب غزة

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق عمليات تمويل لشركات إسرائيلية ناشئة بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.وقالت المفوضية في بيان: "رغم أن إسرائيل أعلنت هدنة إنسانية يومية في المعارك في غزة واحترمت بعض التزاماتها فإن الوضع يبقى خطيرا".ولفتت إلى أن التعليق المقترح هو عمل محدد الهدف ويمكن الرجوع عنه".