رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم السلاح والتخلي عن سيطرتها على غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أنه يتعيّن على حماس إلقاء السلاح والتخلي عن سيطرتها على غزة للسلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن في القطاع الذي دمّرته الحرب.



وقال مصطفى في خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول إحياء مسار حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي:"يجب أن تنسحب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة ويجب على حماس التخلي عن سيطرتها على القطاع وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية".