خمسة قتلى على الأقل أحدهم شرطي بإطلاق نار في مانهاتن

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، أحدهم شرطي، في إطلاق نار وقع في نيويورك الإثنين عندما أطلق مسلح النار في وسط حي مانهاتن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.



وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شرطة نيويورك، قتلوا" في الواقعة، مشيرا إلى أنّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، بينما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأنّ المسلّح قتل خمسة أشخاص.

