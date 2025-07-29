عشرون قتيلا على الأقل جراء ضربات روسية على أوكرانيا

قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب أكثر من أربعين بجروح جراء ضربات روسية استهدفت ليلا الإثنين الثلاثاء منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفق ما أوردت السلطات المحلية.



وفي زابوريجيا، أفاد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن سقوط 16 قتيلا و35 جريحا جراء سلسلة من عمليات القصف طالت معتقلا، منددا بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس".



كما أدت ثلاث هجمات على منطقة دنيبروبتروفسك إلى سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى وثمانية جرحى، بحسب ما ذكر رئيس الإدارة المحلية سيرغي ليساك على تلغرام.



وأشار إلى أن هذه الهجمات بواسطة مسيرات متفجرة وقنابل مسيرة استهدفت بلدات ميجييفسكا ودوبوفيكيفسكا وسلوفيانسكا.



وفي روسيا، قتل شخص ليل الإثنين الثلاثاء في منطقة روستوف الجنوبية إثر هجوم أوكراني بمسيرات، على ما أعلن حاكم المنطقة يوري سليوسار.