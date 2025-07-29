الدفاع المدني: استشهاد 30 فلسطينيا في غارات ليلية إٍسرائيلية على مخيم النصيرات بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن 30 فلسطينيا غالبيتهم نساء وأطفال استشهدوا في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الإثنين - الثلاثاء على مخيم النصيرات في وسط القطاع.وقال محمود بصل: "مجزرة جديدة في مخيم النصيرات ارتكبها الاحتلال إثر غارات جوية إسرائيلية ليلا وفجر اليوم، استهدفت عددا من منازل المواطنين في منطقة المخيم الجديد في النصيرات، غالبيتهم من النساء والاطفال"، مضيفا أنهم "نقلوا إلى مستشفى العودة" في المخيم.