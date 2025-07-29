وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري فعال ومستعدون للدبلوماسية أيضا

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الضغط العسكري في غزة فعال ولكنه ليس الخيار الوحيد، مضيفا أن إسرائيل مستعدة أيضا لاستخدام الدبلوماسية.



وقالت مصر وقطر، الوسيطتان في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، إن هناك تقدما في المحادثات، لكن أحدث جولة من المفاوضات في الدوحة توقفت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق.