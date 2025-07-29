خامنئي يتهم الغرب باستغلال الملف النووي ذريعة للاصطدام مع إيران

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن المطالب الغربية المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران هي "ذريعة" للاصطدام مع الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجدد الضربات إذا استأنفت إيران أنشطتها النووية.



وأضاف خامنئي: "البرنامج النووي والتخصيب وحقوق الإنسان كلها ذرائع ما يسعون إليه هو دينكم وعلمكم".