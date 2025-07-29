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الكرملين يقول بعد مهلة ترامب إنه لا يزال "ملتزما" بتسوية النزاع في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-07-29 | 07:12
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الكرملين يقول بعد مهلة ترامب إنه لا يزال "ملتزما" بتسوية النزاع في أوكرانيا
أكد الكرملين أنه لا يزال "ملتزما" في تسوية النزاع في أوكرانيا، غداة مهلة جديدة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الغزو الروسي الذي باشره قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على صحافيين: "أخذنا علما بتصريح الرئيس ترامب بالأمس"، مضيفا: "العملية الخاصة تتواصل. ونواصل أيضا التزامنا بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا والمحافظة على مصالحنا".
وأضاف: "لا داعي للانتظار. لا نشهد أي تقدم" بعدما منح مهلة مدتها خمسون يوما في 14 تموز.
أخبار دولية
ترامب
"ملتزما"
بتسوية
النزاع
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