باريس تعتبر عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية "أعمالا إرهابية"

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي "أعمال إرهابية" بعد عملية "قتل" ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.



وقال متحدث باسم الوزارة: "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية"، مضيفا أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية".