وكالات الأمم المتحدة تدعو إلى "إغراق" غزة بكميات كبيرة من المساعدات

دعت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى "إغراق" قطاع غزة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية لتجنب "مجاعة على نطاق واسع"، فيما يشهد القطاع "أسوأ سيناريو مجاعة" بحسب مرصد أممي متخصص.



وقالت سيندي ماكين مديرة برنامج الأغذية العالمي في بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) واليونيسف: "يجب إغراق غزة فورا ومن دون عوائق بكميات كبيرة من المساعدات ومواصلة ذلك يوميا لتجنب مجاعة على نطاق واسع".